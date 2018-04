Fortnite: trapelano in rete nuovi indizi sulla reale natura delle meteore

Da settimane i giocatori di Fortnite non parlano d'altro, ovvero dei misteriosi corpi celesti che è possibile scorgere nel cielo della mappa di gioco. Quella che inizialmente era un'unica cometa, si è ora suddivisa in tanti piccoli altri oggetti in rotta verso il suolo.

Inizialmente, in molti pensavano che l'impatto avrebbe distrutto Pinnacoli Pendenti. Questa ipotesi non sembra più molto probabile, dato che ora le meteore si stanno dirigendo in direzioni differenti. La stessa Epic ci sta scherzando su, dato che con l'aggiornamento 3.6 di oggi ha aggiunto numerosi oggetti appartenenti a cospirazionisti accampati in attesa dell'evento. È possibile scorgerli sui tetti dei palazzi: ci sono burbecue, divani e persino un telescopio puntato verso la cometa.

Mentre la comunità continua ad attendere che accada qualcosa, l'utente TwoEpicBuddies potrebbe aver scoperto diversi indizi al riguardo effettuando il data mining. A giudicare dai nomi dei file, le meteore non avranno nulla a che fare con Pinnacoli Pendenti, potrebbero invece colpire diversi punti della mappa. Gli oggetti che cadranno al suolo potrebbero fungere da rifornimenti, da aprire come normali casse per ottenere oggetti di vario genere, la cui natura è sconosciuta. TwoEpicBuddies ipotizza che potrebbero essere legati ad una modalità specifica.

In molti hanno chiesto spiegazioni ad Epic Games ma, come prevedibile, non hanno ottenuto alcuna risposta. Non possiamo far altro che continuare ad attendere l'arrivo di questo misteriosi oggetti celesti. Quando accadrà? Qualcuno spera in concomitanza del prossimo aggiornamento settimanale di giovedì 26 aprile, ma è molto probabile che accadrà al termine della Stagione 3 (che, non a caso, è a tema spaziale) fissato per il 30 aprile. La Stagione 4 che partirà subito dopo si prospetta decisamente interessante!