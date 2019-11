Fortnite: trapelano con un leak le sfide della Settimana 6, Stagione 11

Le nuove sfide settimanali di Fortnite, come saprete, sono un po' diverse da quelle a cui eravamo abituati, e richiedono fondamentalmente di cercare all'interno della mappa, le lettere che compongono la scritta "Fortnite", per l'appunto.

Non si vive di solo nascondino però, e così ai giocatori viene comunque richesto di visitare diverse delle location del gioco per completare tali missioni, ed ecco che i soliti data miner sono riusciti a far trapelare la lista di quelle relative alla Stagione 11, Settimana 6 di Fortnite.

Stando a quanto riportato, le sfide sono le seguenti:

Atterra a Fattoria Frenetica, Pantano Palpitante e Sabbie Sudate

Raccogli 500 legno, 400 pietra e 300 metallo

Eliminazioni a Fattoria Frenetica o Sabbie Sudate

Cerca forzieri a Parco Pacifico o Lago Languido

Consuma oggetti da raccogliere

Infliggi danno ai nemici con un piccone

Colpisci cinque punti deboli consecutivi raccogliendo i materiali

Infliggi colpi alla testa

Visita luoghi storici in una partita singola

Eliminazioni in diversi match

Cerca la "T" nascosta nella schermata di caricamento

Ovviamente non si tratta di informazioni ufficiali, anche se sembra improbabile che Epic Games decida di cambiare le sfide, anche qualora si rivelassero esatte.

Nel frattempo, nella giornata di oggi è arrivato l'aggiornamento 11.11 di Fortnite, e proprio oggi è passato un mese dalla comparsa del buco nero di Fortnite. È stato davvero un evento epocale? Parliamone nel nostro speciale.