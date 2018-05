Fortnite: trapelano le nuove skin e i nuovi oggetti in arrivo dopo la patch 4.2

Grazie a un data mine operato sulla nuova patch 4.2 di Fortnite, TwoEpicBuddies è riuscito a scoprire in anticipo le nuove skin e i nuovi oggetti in arrivo prossimamente per la modalità Battaglia Reale. Diamogli una prima occhiata.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, la patch 4.2 di Fortnite ha inserito diversi riferimenti alle nuove skin e ai nuovi oggetti in arrivo su Battaglia Reale. Tra le nuove skin possiamo notare la presenza di un costume dalla forma aliena, di una nuova corazza con casco e occhiali e di due nuove tute spaziali (o forse da sub?).

Per quanto riguarda gli oggetti, invece, sono presenti nuove tipologie di piccone e nuovi paracadute. Dal momento che i file contenuti nella patch 4.2 non fanno nessun riferimento alle caratteristiche degli oggetti, per adesso non sappiamo dirvi nulla sulla rarità delle skin e dei nuovi strumenti in questione. Con buone probabilità, comunque, questi oggetti verranno resi disponibili nel corso delle prossime sfide della Stagione 4, con l'arrivo di ulteriori dettagli a riguardo.

Rimanendo in tema, ricordiamo che sulle nostre pagina potete consultare le guide per completare le nuove sfide della Settimana 3, come quella in cui viene richiesto di trovare il tesoro segnato sulla mappa di Borgo Bislacco.