Fortnite: Sfide della Settimana 8 e modalità Wild Wild West

Tempo di leak per Fortnite: a poche ore dalla partenza ufficiale (prevista per oggi pomeriggio alle 15:00) sono state svelate in anticipo le Sfide della Settimana 8, oltre all'esistenza della modalità Wild Wild West che dovrebbe debuttare nelle prossime settimane.

Fortnite Sfide della Settimana 8

Come spesso accade, è Fortnite Intel a svelare le nuove Sfide della Settimana:

Visita Rifugio Ritirato e Corso Commercio in una sola partita (Gratis)

Elimina almeno un nemico con il Fucile d'Assalto Pesante o la Pistola Sei Colpi (Gratis)

Balla con un Trofeo Pesca in uno dei luoghi indicati (Gratis)

Usa il Rampino (Pass Battaglia)

Ottieni Punti Acrobazia con il veicolo (Pass Battaglia)

Visita i singoli luoghi indicati in una sola partita (Pass Battaglia)

Ottieni un punteggio di almeno 3 nel Tiro al Piattello (Pass Battaglia)

Dalle prime ore del pomeriggio su Everyeye.it troverete le guide per portare a termine le Sfide della Settimana 8 di Fortnite Battle Royale.

Modalità Wild Wild West

Sempre Fortnite Intel svela l'esistenza di una modalità a tempo limitato denominata Wild Wild West, scoperta nei file dell'aggiornamento 6.30 insieme alla Dinamite TNT, al momento Epic Games non ha ancora annunciato l'arrivo di questa LMT che potrebbe fare la sua comparsa nelle prossime settimane, prima dell'arrivo della Stagione 7 previsto tra fine novembre e inizio dicembre.