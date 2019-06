Fortnite: trapelate le sfide della Stagione 9 Settimana 9

Tra i soliti data miner e i leak di varia natura, Fortnite quasi non ha più segreti per i giocatori e gli appassionati, e infatti l'ultima cosa trapelata in ordine di tempo sono le sfide della Stagione 9, Settimana 9, che già si troverebbero online.

Le riporta il solito Fortnite Intel, tramite il post di Twitter di uno degli insider più attivi sul Battle Royale di Epic Games. Stando a quanto riportato, le sfide sarebbero le seguenti:

Usa un Barile da Bevute o uno Sguazzo Trangugio in 3 partite diffetenti

Visita un pannello solare nella neve, nel deserto e nella giungla

Stage 1/5: elimina qualcuno con un'arma di rarità comune

2/5: elimina qualcuno con un'arma di rarità non comune

3/5: elimina qualcuno con un'arma di rarità rara

4/5: elimina qualcuno con un'arma di rarità epica

5/5: elimina qualcuno con un'arma di rarità leggendaria

Sono trapelate inoltre anche le sfide del Pass della Battaglia, che sono:

Infliggi 500 danni da headshot

Trova 7 bauli a Laguna Languida e Happy Hamlet

Elimina 5 avversari in diverse località

Infliggi 200 danni a un avversario entro 10 secondi dall'atterraggio su un condotto vulcanico

Le nuove sfide, se confermate, dovrebbero essere online il 5 luglio. Che ne pensate?

Nel frattempo è tornata disponibile su Fortnite la skin di John Wick, mentre se ancora non avete completato le ultime sfide, sul nostro sito trovate la guida alle sfide della settimana 8 stagione 9.