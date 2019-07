Fortnite: trapelato il countdown dell'evento Cattus VS Doggus

Come vi abbiamo raccontato, è da qualche giorno che sembrava che in Fortnite stesse per succedere qualcosa. I soliti data miner avevano infatti trovato nei file di gioco delle immagini e dei riferimenti ad un robot gigante chiamato Doggus.

I fan hanno subito pensato ad un'eventuale nemesi di Cattus, la creatura apparsa nelle scorse settimane in Fortnite, responsabile della scomparsa del castello di Picco Polare, e l'ipotesi principale era che stesse per arrivare un epico scontro tra i due colossi, visto anche il fatto che cane e gatto vengono spesso rappresentati come nemici naturali.

Ebbene, il gigantesco robot Doggus continua ad essere in costruzione presso l'Impianto a Pressione di Fortnite, e ancora una volta i data miner hanno trovato delle possibili informazioni interessanti studiando il codice di gioco.

Lucas7yoshi, uno dei più attivi in questo ambito, ha postato su Twitter un countdown per un nuovo evento chiamato Victory Royale, che a questo punto dovrebbe abbia a che fare con le due gigantesche creature, un probabile evento per chiudere la Stagione 9 di Fortnite.

È importante inoltre notare che la casella "Day" sia al singolare, per cui è probabile che una volta svelato ufficialmente l'evento, quest'ultimo sia poi in arrivo piuttosto a breve. In attesa dell'ufficialità, diteci: cosa vi aspettate da questo evento?