Fortnite: trasporta per 100 metri Orsacchiotto rosa gigante trovato a Rapide Rischiose

I giocatori di Fortnite possono dedicarsi alle nuove sfide di Mida della settimana 9. Una di queste richiede di trasportare un orsacchiotto rosa gigante a Rapide Rischiose per 100 metri: vi spieghiamo come portarla a termine.

Dopo avervi mostrato dove trovare il Lama d'oro di Mida, in questa mini-guida vi mostriamo dove trovare l'orsacchiotto rosa gigante a Rapide Rischiose, e come trasportarlo per 100 metri in modo da completare la sfida.

Dove trovare l'orsacchiotto rosa gigante a Rapide Rischiose e come trasportarlo per 100 metri

La sfida in questione è molto semplice. Vi basta infatti recarvi a Rapide Rischiose, posizione che abbiamo segnalato sulla mappa riportata a fondo pagina con un cerchio rosso.

Dove ci sono tutte le auto parcheggiate troverete tre orsacchiotti rosa giganti. Per portare a termine la sfida vi basta prenderne: interagite dunque con esso per mettervelo sopra la testa, e iniziate a camminare mentre lo tenete fino a percorrere 100 metri. Dopo averli percorsi tutti mentre tenete l'orso in testa (occhio ai nemici), completerete la sfida.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima. A proposito di orsacchiotti, siete riusciti a completare la sfida segreta di Fortnite che richiede di salvare gli orsi?