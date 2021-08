Fortnite: trasportare un campione alieno da una stazione satellitare a Podere Pannocchia

Uno dei numerosi incarichi epici della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 vuole che i giocatori visitino due diversi luoghi della mappa in una sola partita con l'obiettivo di consegnare un campione alieno.

La sfida chiede agli utenti di "trasportare un campione alieno da una stazione satellitare a Podere Pannocchia" ed è possibile farlo senza particolari difficoltà seguendo una serie di semplici consigli. Trovare un campione alieno non è un compito complesso, poiché se ne nasconde uno in ogni singola stazione satellitare in giro per la mappa. Le stazioni satellitari sono quelle strutture controllate dalla Guardie OI non contrassegnate da un nome sulla mappa ma facilmente individuabili a causa della presenza di un'enorme antenna parabolica che emette una luce rossa. Ed è proprio alla base dell'altissima colonna con sopra l'antenna che si trova una scatola di colore nero con la quale interagire per raccogliere il campione alieno.

Una volta raccolto l'oggetto della missione non occorre fare altro che consegnarlo all'obiettivo, il quale è situato proprio al centro di Podere Pannocchia. In questo punto d'interesse, proprio al centro, si può trovare un fienile di colore rosso sotto il quale si nasconde la base operativa delle Guardie OI. Ad est della struttura c'è un'entrata segreta che porta alla base ed è proprio davanti all'entrata che si trova l'oggetto con il quale interagire dopo aver raccolto il campione alieno per completare la sfida ed ottenere i 30.000 Punti Esperienza messi in palio.

Prima di lasciarvi ad una mappa con sopra indicata la posizione di tutte le stazioni satellitari (i simboli viola) e il luogo in cui consegnare il campione (il simbolo giallo), vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida su come equipaggiare un rilevatore e disattivare un manifesto alieno in Fortnite.