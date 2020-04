Fortnite e Travis Scott, Astronomical è il miglior evento di sempre

Nel corso degli anni Fortnite ci ha abituato ad eventi di grande portata, pensiamo alle collaborazioni con Avengers Endgame, John Wick, Star Wars L'Ascesa di Skywalker e Air Jordan, con Astronomical però Epic ha alzato notevolmente l'asticella.

Astronomical è più di un evento in gioco, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio minitour promozionale di uno degli artisti più influenti degli anni 2000. Travis Scott ha approfittato così dell'occasione non solo per continuare a promuovere il suo album Astroworld (campione di vendita con oltre tre milioni di copie solo negli USA) ma anche per presentare al mondo un nuovo singolo, The Scotts in collaborazione con Kid Cudi.

I risultati sono stati incredibilmente positivi e il concerto Astronomical è stato seguito da oltre 12.3 milioni di giocatori connessi in contemporanea, numeri da capogiro che segnano un nuovo record assoluto per il Battle Royale di Epic Games.

Chissà che l'idea dei tour promozionali su Fortnite non possa continuare con successo nei prossimi mesi coinvolgendo altri artisti di fama internazionale, il concerto di DJ Marshmello nel 2019 è stato un primo passo, Astronomical ha dimostrato che l'idea è certamente sostenibile (a parto di selezionare star di appeal internazionale), adesso resta da capire se Epic approfitterà di questa onda lunga per proporre altri show di questo livello in Fortnite.