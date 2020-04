Fortnite, Travis Scott è un fenomeno: Sicko Mode a un miliardo di streaming su Spotify

I dati registrati in questi ultimi giorni sulla nota piattaforma di streaming musicale Spotify certificano, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'incredibile successo dell'evento Astronomical di Fortnite con Travis Scott.

Il profilo Instagram ufficiale di SoldOutService Italy riprende la notizia degli oltre 12 milioni di accessi al primo dei concerti pianificati con l'evento da record Fortnite x Travis Scott per segnalare che Sicko Mode, una delle hit più celebri del rapper statunitense, ha appena superato il miliardo di streaming su Spotify. Nel momento in cui scriviamo, oltretutto, va sottolineato come il videoclip del brano in questione è ormai prossimo a raggiungere la soglia delle 500 milioni di visualizzazioni.

Gli esploratori dell'isola digitale di Fortnite Capitolo 2 hanno così voluto proseguire idealmente il concerto ingame di Travis Scott collegandosi su Spotify e YouTube per riascoltare le canzoni più famose dell'autore americano, un segnale che testimonia l'enorme attrattiva esercitata dal battle royale di Epic Games sulla propria community. Tutto questo, a dispetto delle iniziative lanciate sui social da chi crede che Fortnite sia ormai prossimo alla morte. Già che ci siamo, vi ricordiamo che su queste pagine ci siamo concentrati sugli easter egg di Fortnite e Travis Scott che non sono stati notati dagli utenti durante l'evento Astronomical.