Fortnite x Travis Scott: come completare le pazze sfide per la skin esclusiva

In attesa dell'evento Fortnite x Astroworld sono disponibili le sfide di Travis Scott che vi permetteranno di sbloccare contenuti esclusivi come la skin dell'artista texano e altri oggetti estetici non reperibile in altro modo.

Tre le sfide di Travis Scott: Visita il palco a Nord di Sabbie Sudate, Rimbalza su tre diverse teste giganti Astro e Balla sulla pista di uno Yacht o Doposci per dieci secondi, di seguito i link alle nostre guide con la soluzione passo passo di tutte le challenge.

Fortnite Sfide Travis Scott

L'evento Astronomical si terrà dal 24 al 26 aprile, tutti coloro che prenderanno parte ad un concerto del rapper riceveranno il deltaplano Astroworld Cyclone e due schermate di caricamento gratis, completando le sfide indicate qui sopra avrete invece accesso anche alla skin di Travis Scott, quest'ultima come detto non sarà ottenibile in alcun modo e non verrà messa in vendita nel negozio. Per i fan del cantante (e non solo) si prospetta un weekend particolarmente intenso grazie anche alla pubblicazione di un brano inedito disponibili proprio durante il Virtual Tour Astronomical.