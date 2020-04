Fortnite: tre pro player licenziati per aver imbrogliato nelle FNCS

Tre pro player statunitensi di Fortnite sono stati licenziati dall'organizzazione dopo che il trio è stato accusato di aver imbrogliato durante le finali delle Fortnite Championship Series.

Ruben, Drew e Fayde⁠, tutti componenti del team Talon, hanno partecipato alla divisione NA-Ovest riservata ai giocatori console delle FNCS in modalità Duo, divisi in due coppie. Durante la Grand Final delle FNCS i tre sono stati accusati di essersi accordati tra loro per garantire un miglior piazzamento a una delle coppie.

Sebbene Epic non abbia revocato il premio né il loro piazzamento, l'organizzazione ha deciso di licenziarli. Secondo "paul1x", che ha vinto poi l'evento, i tre si sono lanciati intenzionalmente nella stessa area per assicurarsi che Ruben e Drew ottenessero più punti.

Il giocatore pare lo sapesse in quanto compagno di zScary, anch'esso in forza al team Talon. Il giocatore, poi, ha condiviso una serie di screenshot su Twitter che dimostrerebbero la collusione tra i giocatori.

Ai sensi della sezione 8.2.2 del regolamento ufficiale della Stagione 2 delle FNCS, i giocatori "non possono lavorare insieme per ingannare o imbrogliare altri giocatori durante una partita … ciò include accordarsi per atterrare in luoghi specifici o per spostarsi sulla mappa in modo coordinato". Il duo si era qualificato per la finale dopo aver vinto sia la settimana 2 che la settimana 3 della divisione console NA-Ovest.

Il gameplay incriminato è stato anche pubblicato dallo YouTuber "The Fortnite Guy", che ha invitato Epic a bannare i giocatori. Da allora Ruben, Drew e Fayde si sono scusati per le loro azioni, dicendo che hanno imparato dai loro errori.

L'organizzazione si è espressa con un comunicato su Twitter: "Non perdoniamo le azioni di questi giocatori né ciò che hanno fatto e non lo tollereremo". "Ci scusiamo per le loro azioni e per quelle che potrebbero aver influenzato."

Epic Games deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale in merito. Probabilmente ciò che è accaduto condurrà al ban dei giocatori.



Intanto, in Fortnite è atterrato il ciclone Travis Scott: ecco come completare le sfide per la skin esclusiva!