Fortnite: tre tecniche per superare rapidamente le barriere avversarie

Costruire muri, si sa, è il modo più comune per i giocatori di Fortnite di difendersi dall'attacco avversario e, quindi, riuscire a superare le barriere assume un'importanza strategica enorme per permettervi di strappare la vittoria nello scontro.

L'utente di Reddit "ImSpeedyGonzalez" (al link potrete vedere il video con gli esempi pratici), già ampiamente conosciuto per i suoi tutorial su Fortnite, ha pubblicato un video in cui descrive in dettaglio tre metodi diversi che i giocatori possono utilizzare per superare i muri eretti dagli avversari indipendentemente dalla differenza di ping.

Questo può essere particolarmente importante poiché sparare contro la barriera improvvisata può rivelarsi inutile, se l'avversario che li costruisce ha un ping più basso del vostro.

Il primo metodo consiste nell'impostare rapidamente una pedana sotto e dietro il muro nemico, per fare in modo che attraversi la struttura. In questo modo, secondo l'utente, il giocatore dovrebbe riuscire a passare dall'altra parte, anche se l'avversario va di “turbo building” grazie al basso ping.

Il secondo metodo proposto riguarda più o meno lo stesso concetto, ma utilizza una rampa inversa invece di una pedana. Stare a ridosso della rampa e usare un piccone tempestando rapidamente il muro di colpi permetterebbe al giocatore di passare dall'altra parte della barricata.

Il metodo conclusivo richiede l'uso della piramide posizionata a terra direttamente davanti alla rampa. Proprio come con gli altri metodi, stare in piedi (anzi, accucciati sembra funzionare meglio) sul pezzo e a ridosso del muro colpendo velocemente un punto del muro che l'avversario sta erigendo con un'angolazione precisa potrebbe dare la possibilità al giocatore di passare.

L'utente, quindi, termina il breve video con altri spunti importanti: ammette che la tecnica della piramide/tetto è probabilmente la più efficace (come vedrete verso la fine della clip), dal momento che gli altri metodi richiedono troppo tempo per essere modificati, oppure costringono il giocatore a esser vulnerabile per preziosi secondi.