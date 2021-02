Fortnite in tribunale, Epic Games vs Apple: deposizione di 7 ore per Tim Cook

Iniziata ad agosto dello scorso anno, prosegue la diatriba legale tra Epic Games ed Apple che vede al centro della scena il destino di Fortnite: Battaglia Reale su dispositivi iOS.

In seguito alla decisione unilaterale di Epic Games di modificare il sistema di pagamento per le microtransazioni interne al free to play, si era infatti scatenato uno scontro aperto tra il colosso videoludico e la casa di Cupertino. Da allora, la situazione si è evoluta in maniera sempre più critica, con la risultante rimozione di Fortnite: Battaglia Reale da App Store. La complessa vicenda è di conseguenza finita in tribunale, con le due parti in causa pronte a contestare aspramente l'operato dell'altra.



Ora, l'ultimo aggiornamento sulla vicenda - riferito dal Business Insider - vede Tim Cook, CEO di Apple, impegnato in una lunga sessione di deposizioni. Al volto della compagnia è stato infatti richiesto di esprimersi sulla vicenda, in un confronto che si è protratto per ben 7 ore. Un passaggio essenziale in vista dell'avvio della discussione del caso in tribunale, previsto per il mese di maggio. In attesa di scoprire come andrà a finire il contenzioso, i giocatori che hanno ancora accesso al titolo sulle altre piattaforme possono godersi i numerosi crossover della Stagione 5 di Fortnite: Battaglia Reale.