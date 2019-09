Fortnite: dove si trova l'Isola Fluttuante e come raggiungerla

Per completare tutte le missioni a tempo Il Ritorno della Settimana 6 della Stagione X di Fortnite Battaglia Reale dovrete visitare una delle nuove aree apparse sulla mappa: l’Isola Fluttuante.

Dal momento che l’area non appare sulla mappa con il proprio nome è possibile che non riusciate a trovarla immediatamente, così abbiamo deciso di darvi qualche indicazione sulla sua esatta posizione. L’enorme isola sospesa in aria è situata esattamente al centro tra Borgallegro, Lande Letali, Borgo Bislacco e Condotti Confusi. Per completare la missione a tempo dovrete salire sia sulla meteora che sull’Isola Fluttuante e, per fortuna, non dovrete necessariamente farlo in un’unica partita.

In fondo alla guida troverete una mappa con sopra indicato il luogo esatto dell’isola, contrassegnato da una stella.

Avete già trovato la Strobosfera nell'hangar della zona innevata?