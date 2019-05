Fortnite: trova Jonesy vicino al campo da pallacanestro, ai tetti e sul retro di un camion

Dopo avervi mostrato dove trovare Jonesy nelle Fogne, in questa mini-guida alle Sfide Fai Centro in Centro di Fortnite vi spieghiamo dove trovare la sagoma di Jonesy vicino al campo da pallacanestro, vicino ai tetti e sul retro di un camion.

Completando le sfide della MAT Fai Centro in Centro si possono sbloccare i nuovi corsi decorativi Backboard. Se siete in possesso del set Hang Time, inoltre, potrete avere accesso a delle sfide extra con cui ottenere ricompense aggiuntive, come stili per i costumi Grind e Clutch, insieme a quattro spray unici. Di seguito vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di trovare Jonesy vicino al campo da pallacanestro, vicino ai tetti e sul retro di un camion.

Trovare Jonesy vicino al campo da pallacanestro, vicino ai tetti e sul retro di un camion (0/3) (Backboard Banana)

Questa sfida richiede di trovare tre sagome di Jonesy all'interno di tre location differenti.

La prima è molto facile da individuare: la trovate nel campo da pallacanestro situato alla fine del primo rettilineo. Tutto quello che dovete fare è entrare nel campo e raggiungere il muro in fondo, dove noterete la sagoma di Jonesy.

La seconda è più complicata da trovare, visto che dovrete raggiungere la cima dei tetti prendendo il giusto slancio, come potete vedere nel filmato proposto in apertura. Infine, la terza e ultima sagoma di Jonesy si trova dopo aver completato il primo tracciato, sul retro di un camion situato nel primo vicolo a sinistra del rettilineo.

Dopo aver completato la sfida, riceverete in ricompensa il Backboard epico Banana.