Fortnite: trova Ollie delle Ombre e degli Spettri a Foresta Frignante e Fattoria Frenetica

Se avete completato tutte le sfide di Skye della settimana 7 e della settimana 8 di Fortnite potete mettervi alla ricerca di Ollie delle Ombre a Foresta Frignante e Ollie degli Spettri a Fattoria Frenetica. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarli, mostrandovi le loro posizioni esatte.

Raccogliere uno o l'altro oggetto vi permetterà di sbloccare il relativo stile extra per il costume di Skye. Nello specifico, raccogliendo Ollie degli Spettri sbloccherete lo stile degli Spettri, mentre raccogliendo Ollie delle Ombre otterrete lo stile delle Ombre. Vediamo dove si trovano esattamente.

Dove trovare Ollie degli Spettri a Fattoria Frenetica

Ollie degli Spettri si trova accanto al grande albero di Fattoria Frenetica, all'interno del cerchio rosso più in alto che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima.

Dove trovare Ollie delle Ombre a Foresta Frignante

Ollie delle Ombre si trova accanto alla vettura blu situata a Foresta Frignante, all'interno del cerchio rosso più in basso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata in calce. Per aiutarvi con un riferimento visivo, potete guardare il filmato proposto a fondo pagina.

Ricordiamo che Ollie delle Ombre e degli Spettri possono essere raccolti solo dopo aver completato tutte le sfide sfide di Skye della settimana 7 e della settimana 8. Se avete bisogno di aiuto per queste ultime, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come rinfocolare i falò e dove trovare le spade di Skye nella pietra.