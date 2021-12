Fortnite: dove si trova Spider-Man sulla nuova mappa del Capitolo 3?

Sono tantissime le novità di Fortnite Capitolo 3 e tra i nuovi personaggi in arrivo c'è anche Spider-Man, insieme a Lotus Walker, Ronin, Gumbo, John Llama, Harlowe e Haven. Ma dove si trova l'Uomo Ragno? Facciamo chiarezza perché al momento Spider-Man non è ancora disponibile in Fortnite.

A dispetto dei rumor dei giorni scorsi, Spider-Man non è ancora stato aggiunto come NPC di Fortnite e questo viene confermato anche da celebri dataminer come iFireMonkey, quest'ultimo ha però trovato alcuni file legati a Mary Jane nel codice sorgente del nuovo aggiornamento e non può esserci Mary Jane senza l'Uomo Ragno, dunque l'apparizione dei due personaggi dovrebbe essere strettamente legata.

Una data per l'arrivo di Spider-Man potrebbe essere quella dell'11 dicembre ma si tratta solamente di una ipotesi e non ci sono ancora conferme in merito, certamente però lo spara ragnatele uscirà prima del debutto di Spider-Man No Way Home al cinema o al più tardi in contemporanea con il lancio della pellicola.

In attesa dell'arrivo di Spider-Man le cose da fare non mancano e su Everyeye.it trovate la guida per completare le sfide della prima settimana di Fortnite Capitolo 3 per avanzare nel completamento del Pass della Battaglia e ottenere nuove ricompense che torneranno utili più avanti nel corso della stagione.