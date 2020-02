Fortnite: dove trovare le Chimichangas di Deadpool

Dopo avervi mostrato dove trovare il cartone del latte di Deadpool, in questa mini-guida alle sfide settimanali di Fortnite Stagione 2 vi spieghiamo dove trovare le tre Chimichangas di Deadpool nascoste nel quartier generale degli agenti.

Anche in questo caso, per completare la sfida è necessario essere in possesso del Pass Battaglia della Stagione 2 di Fortnite. Se avete già acquistato il pass, non vi resta che seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Le posizioni delle Chimichangas di Deadpool in Fortnite

Le tre Chimichangas di Deadpool sono sparse nel quartier generale degli agenti di Fortnite Stagione 2. Per trovarle, dovete prima di tutto selezionare il menu del Pass Battaglia.

Troverete la prima Chimichanga davanti al tavolo delle sfide, accanto alla bombola rossa. La seconda Chimichanga si trova nella stanza degli agenti in alto a sinistra, all'interno della sala di Brutus (nella stessa stanza in cui si trova il cartone del latte di Deadpool). Infine, la terza e ultima Chimichanga si trova nella sala in alto a destra di Maya.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovare più facilmente le tre Chimichanga di Deadpool, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima. Ricordiamo che completare queste sfide speciali vi aiuteranno a sbloccare la skin di Deadpool. Voi a che punto siete?