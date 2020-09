Fortnite: dove trovare e come catturare Flopper, il pesce raro di Mida

Flopper, il pesce di Mida, è ora disponibile in Fortnite, finalmente è arrivato quello che è stato definito dagli stessi sviluppatori di Epic come il pesce più raro del gioco, ecco come trovarlo e catturarlo.

Ci sono vari modi per trovare e catturare il Flopper di Mida, uno dei più semplici consiste nel visitare l'Autorità e posizionarsi in uno dei laghetti circostanti, non ci sono orari precisi per la cattura ma questo è senza dubbio il posto migliore (per molti l'unico) per imbattersi nel Flopper di Mida.

Assicuratevi di disporre di una canna con amo adeguato mentre non usate l'arpione e ovviamente non provate a sparare al pesce perchè non servirà a nulla. Flopper ha uno Spawn Rate pari all'1%, una percentuale davvero bassa e dunque vi servirà molto tempo e parecchia pazienza per provare a catturarlo. Una volta entrato in vostro possesso, Flopper vi permetterà di ottenere armi leggendarie nell'inventario in qualsiasi momento, oltre ovviamente ad essere indispensabile per completare la collezione.

Siete riusciti a catturare Flopper di Mida in Fortnite? Fatecelo sapere nello spazio commenti qui sotto e se volete condividete il vostro metodo con gli altri lettori. Su Everyeye.it trovate le guide alle sfide di Fortnite Settimana 5, oltre alle guide per le sfide del terzo compleanno di Fortnite.