Fortnite: dove trovare e distruggere i Gabinetti di Deadpool

Dopo avervi mostrato dove trovare lo Stura WC di Deadpool, in questa mini-guida alle sfide della Settimana 3 di Deadpool di Fortnite vi spieghiamo dove trovare e come distruggere i Gabinetti di Deadpool.

Anche in questo caso, per portare a termine la sfida è necessario essere in possesso del Pass Battaglia della Stagione 2 di Fortnite. Se avete già acquistato il pass, non vi resta che seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

Come distruggere i Gabinetti di Deadpool in Fortnite

Per completare questa sfida vi basterà distruggere tre gabinetti presenti sull'isola di Fortnite Stagione 2. Stiamo parlando delle toilette che è possibile trovare nelle case, all'interno dei bagni.

Una buona location in cui dirigersi per completare la sfida è Parco Pacifico (evidenziata con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina). Questo luogo, infatti, è pieno di abitazioni in cui potete trovare dei Gabinetti da distruggere.

Tutto quello che dovete fare per portare a termine la sfida in questione, dunque, è entrare nelle case presenti sull'isola e distruggere in tutto tre Gabinetti, come mostrato nel video riportato in cima.

Con l'occasione ricordiamo che portare a termine queste sfide speciali vi aiuterà a sbloccare la skin di Deadpool. Se avete bisogno di aiuto per completare quelle della scorsa settimana, segnaliamo che sulle nostre pagine vi abbiamo mostrato anche dove trovare il cartone del latte di Deadpool, e dove raccogliere le Chimichangas di Deadpool.