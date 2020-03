Fortnite: dove trovare gli Elicotteri Choppa e come usarli

Con l'arrivo dell'aggiornamento 12.20 di Fortnite, gli elicotteri Choppa sono comparsi sull'isola del battle royale di Epic Games. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarli tutti all'interno della mappa, e come utilizzarli nel corso delle partite.

Sono stati aggiunti 8 eliporti sull'isola di Fortnite Stagione 2, e in ciascuno di essi è possibile trovare un elicottero Choppa. Vediamo le loro posizioni all'interno della mappa.

Le posizioni degli Elicotteri Choppa di Fortnite

Di seguito elenchiamo le posizioni degli eliporti in cui è possibile trovare gli elicotteri Choppa in Fortnite Stagione 2:

Sulla piattaforma a sud-ovest di Pantano Palpitante

A Parco Pacifico

A nord-ovest dello Squalo

All'interno della Grotta

Sulla cima della montagna innevata a sud-est della mappa

Poco a sud dell'Agenzia

A est di Scogliere Scoscese

Sullo Yacth

Fate attenzione: gli elicotteri Choppa saranno contesi da tutti i giocatori, quindi prestate attenzione agli avversari che potrebbero attaccarvi nei dintorni mentre state cercando di salire a bordo di un elicotter.

Per aiutarvi a individuare gli eliporti in questione, li abbiamo evidenziato con dei cerchi rossi sulla mappa riportata a fondo pagina. Se invece avete bisogno di un riferimento visivo per individuarli più facilmente, vi basta dare un'occhiata al filmato proposto in apertura.

Come usare gli Elicotteri Choppa in Fortnite

Gli elicotteri Choppa possono essere utilizzati come qualsiasi altro veicolo di Fortnite, saltando sul sedile del pilota e avviando i motori. Una volta in volo, sarete in grado di muovervi su o giù in aria con i pulsanti dorsali, e andare più velocemente premendo il tasto Cerchio su PlayStation 4 e B su Xbox One.

Fino a quattro giocatori possono salire a bordo del Choppa, abbattendo i nemici dall'alto grazie alle armi da fuoco. Una volta in volo, però, non sarete in grado di saltare e paracadutarvi in sicurezza. Prima di prendere l'elicottero, quindi, assicuratevi di voler salire a bordo e starci a lungo.