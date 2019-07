Fortnite: dove trovare gli Elmetti di Singolarità e sbloccare tutti gli stili

Collezionando almeno 90 Fortbyte sarete in grado di sbloccare Singolarità, la skin segreta di Fortnite Stagione 9. Nella mappa del gioco sono stati nascosti 5 Elmetti segreti che permettono di sbloccare altrettanti stili aggiuntivi per il costume: in questa mini-guida mostriamo dove trovarli.

Una volta ottenuta la skin Singolarità collezionando almeno 90 Fortbyte, i giocatori di Fortnite possono sbloccare cinque stili aggiuntivi del costume trovando i cinque elmetti nascosti nell'isola di Battaglia Reale. Gli elmetti in questione possono essere trovati in tutte le modalità di gioca, a esclusione della modalità creativa. Di seguito vi mostriamo dove trovarli.

Dove trovare i 5 elmetti nascosti della skin Singolarità

I cinque elmetti nascosti in questione sono l'elmetto Rosa, Pizza, Durr, Drift e Rex. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, l'elmetto Rosa si trova nei pressi di Impianto a Pressione. Nei video riportati in basso, rispettivamente dal primo all'ultimo, potete vedere la posizione dell'elmetto Pizza (poco a nord di Sponde del Saccheggio), Durr (a Neopinnacoli, vicino il furgone di riavvio), Drift (a nord-est di Picco Polare) e Rex (a sud-ovest di Sprofondo Stantio).

Le location in cui trovare gli elmetti sono state evidenziate con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Ricordiamo che per sbloccare la skin Singolarità dovrete prima collezionare almeno 90 Fortbyte. A tal proposito, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite.