Fortnite: dove trovare la 'F' nascosta nella schermata Nuovo Mondo

Dopo aver completato le missioni Nuovo Mondo di Fortnite Capitolo 2, è possibile mettersi alla ricerca della lettera "F" nascosta nella schermata di caricamento della Settimana 1 della Stagione 1. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarla, mostrandovi la sua posizione all'interno della mappa.

Come accadeva nelle scorse Stagioni di Fortnite con le Stelle della Battaglia segrete, completando tutte le missioni della Settimana sbloccherete una nuova schermata di caricamento, all'interno della quale è contenuto un indizio sulla posizione dell'oggetto segreto da raccogliere. In Fortnite Capitolo 2, gli oggetti segreti in questione saranno le lettere che compongono la parola "FORTNITE". Di seguito vi mostriamo dove trovare la lettera "F", la prima della Stagione 1 del Capitolo 2.

La posizione della lettera "F" nascosta nella schermata di caricamento Nuovo Mondo

Dopo aver decifrato l'indizio contenuto nella schermata di caricamento delle missioni Nuovo Mondo, abbiamo appreso che la lettera "F" si trova a Lago Languido, all'interno del cerchio rosso tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarla più facilmente, vi basta guardare il filmato proposto in apertura.

Ricordiamo che la lettera in questione può essere trovata solo dopo aver completato tutte le missioni Nuovo Mondo di Fortnite Capitolo 2. A tal proposito, se può esservi di aiuto sulle nostre pagine trovate una mini-guida che vi spiega come completare la missione Scopri i Luoghi Storici.