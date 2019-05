Fortnite: dove trovare il Fortbyte 16 in una casa del deserto con troppe sedie

Prosegue la nostra caccia a tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite. In questa mini-guida vi mostreremo la posizione del Fortbyte #16 che si trova in una casa del deserto con troppe sedie.

Per ottenere il Fortbyte #16 dovrete raccogliere il relativo chip situato all'interno della mappa di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Di seguito vi mostriamo la sua posizione.

Dove trovare il Fortbyte #16 in una casa del deserto con troppe sedie

Il Fortbyte #16 si trova a Palmeto Paradisiaco, nel punto più a sud-est dell'isola di Battaglia Reale. Il chip è posizionato dentro la stanza di una casa "con troppe sedie": l'abitazione in questione è situata all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata in calce.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #16, dunque, è raggiungere la posizione indicata nella mappa in basso, entrare all'interno dell'abitazione e raccogliere il relativo chip. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 9. Se siete riusciti a completarle tutte, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega dove trovare la Stella segreta della settimana 3.