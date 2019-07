Fortnite: dove trovare il Fortbyte 18 tra Grandi Magazzini e Sprofondo Stantio

Un nuovo Fortbyte è apparso sull'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Stiamo parlando del Fortbyte #18 che si trova fra Grandi Magazzini e Sprofondo Stantio: di seguito vi spieghiamo come ottenerlo, mostrandovi la sua posizione esatta sulla mappa.

Come ottenere il Fortbyte #18 che si trova fra Grandi Magazzini e Sprofondo Stantio

Come suggerito nel titolo stesso della sfida, il Fortbyte #18 si trova fra Grandi Magazzini e Sprofondo Stantio, due location situate nella zona centrale dell'isola di Fortnite Battaglia Reale.

Per essere più precisi, il Fortbyte #18 si trova all'interno del casotto di legno posizionato fra Grandi Magazzini e Sprofondo Stantio, nella posizione che abbiamo evidenziato con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #18, dunque, è atterrare nel luogo indicato, entrare nel casotto di legno e raccogliere il chip presente al suo interno, come potete vedere nel filmato proposto in apertura.

Come procede la vostra caccia ai Fortbyte? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata che vi mostra dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.