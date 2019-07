Fortnite: dove trovare il Fortbyte 21 dentro una costruzione Lama di metallo

I giocatori di Fortnite possono mettersi alla ricerca di un nuovo Fortbyte nascosto nell'isola di Battaglia Reale. Stiamo parlando del Fortbyte #21 che si trova dentro una costruzione Lama di metallo: in questa mini-guida vi spieghiamo come ottenerlo, mostrandovi la sua posizione esatta.

Dopo avervi mostrato dove trovare il Fortbyte #29 posizionato sotto l'albero nella baita in Colpo da Maestro, di seguito vi spieghiamo come ottenere il Fortbyte #21 che si trova dentro una costruzione Lama di metallo, disponibile a partire da oggi.

Dove trovare il Fortbyte #21 dentro una costruzione Lama di Metallo

Il Fortbyte #21 si trova a nord-ovest di Crocevia del Ciarpame, all'interno della costruzione a forma di Lama. Per aiutarvi a rintracciare la struttura in questione, abbiamo evidenziato la sua posizione con il cerchio rosso tracciato sulla mappa a fondo pagina.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #21, dunque, è atterrare nei pressi di Crocevia del Ciarpame, raggiungere il Lama di Metallo, entrare al suo interno e raccogliere il chip. Per individuare più facilmente la posizione del chip, vi consigliamo di guardare il filmato proposto in apertura.

Se invece avete bisogno di aiuto per trovare gli altri Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale, potete consultare la nostra guida costantemente aggiornata che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.

Se siete riusciti a raccogliere in tutto almeno 90 Fortbyte, sbloccherete la skin segreta Singolarità, con la possibilità di ottenere degli stili aggiuntivi raccogliendo gli Elmetti nascosti di Singolarità.