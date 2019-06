Fortnite: dove trovare il Fortbyte 26 accessibile con la skin Jonesy Bunker

Sull'isola della Battaglia Reale di Fortnite è apparso un nuovo Fortbyte, una tipologia di oggetto collezionabile introdotto all'inizio della Stagione 9. Stiamo parlando, dello specifico, del Fortbyte 26: in questa guida vi spieghiamo dove e come ottenerlo!

È situato all'interno di un bunker ricoperto di neve su un isolotto a sud-ovest della mappa di gioco, nei pressi di Borgallegro. Abbiamo segnato la sua esatta posizione nell'immagine allegata in calce a questa notizia. Trovare il luogo è davvero semplice, ma non è finita qui! Per collezionare il Fortbyte 26 dovete necessariamente indossare la skin Jonesy Bunker, a sua volta sbloccabile al raggiungimento del livello 23 del Pass Battaglia della Stagione 9. Dal momento che è iniziata ormai da più di un mese, siamo sicuri che la maggior parte di voi ha già raggiunto il requisito richiesto. Se invece avete appena cominciato, non temete, il Fortbyte 26, come tutti gli altri, sarà disponibile fino al termine della stagione.

Come prosegue la vostra caccia ai Fortbyte? Siete in pari con la collezione? Entro la fine della Stagione 9 di Fortnite ce ne saranno ben 100 disseminati su tutta l'isola! Se siete in cerca d'aiuto, siete nel posto giusto: tra le nostre pagine trovate una guida alla posizione di tutti i Fortbyte.