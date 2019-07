Fortnite: dove trovare il Fortbyte 27 da qualche parte della mappa in posizione A4

Continua la nostra caccia ai Fortbyte disseminati nell'isola di Fortnite (Stagione 9). In questa mini-guida vi mostriamo come ottenere il Fortbyte #27 che si trova da qualche parte della mappa in posizione A4.

Dopo avervi spiegato come ottenere il Fortbyte #94 accessibile usando il piccone Falce Scarlatta per distruggere una canoa blu sotto il lago ghiacciato, di seguito vi mostriamo dove trovare il Fortbyte #27 da qualche parte della mappa in posizione A4.

Come ottenere il Fortbyte #27 che si trova da qualche parte della mappa in posizione A4

Come suggerisce il titolo della sfida, il Fortbyte #27 si trova in corrispondenza della cella A4 della mappa, per l'esattezza all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta giunti sul luogo, noterete la presenza di una casa in legno, e di una rampa posizionata nei dintorni: il chip trova oltre la rampa.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #27, dunque, è atterrare a nord di Spiagge Snob, raggiungere la posizione cerchiata di rosso sulla mappa, individuare la rampa, percorrerla e saltare di sotto per individuare e raccogliere il chip, proprio come mostrato nel video riportato in cima.

Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata con le posizioni di tutti i Fortbyte attualmente noti. Riuscendo a raccoglierne almeno 90, sbloccherete la skin segreta Singolarità, con la possibilità di ottenere degli stili aggiuntivi raccogliendo gli Elmetti nascosti di Singolarità.