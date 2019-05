Fortnite: dove trovare il Fortbyte 31 guardando un cratere meteorico dall'alto

A partire da oggi pomeriggio i giocatori di Fortnite Stagione 9 possono mettersi alla ricerca di un nuovo Fortbyte. Stiamo parlando del Fortbyte #31, accessibile guardando un cratere meteorico dall'alto: in questa mini-guida vi mostriamo dove trovarlo all'interno della mappa.

Dopo avervi spiegato come ottenere il Fortbyte #50 accessibile solo di notte, di seguito vi mostriamo dove trovare il Fortbyte #31 guardando il cratere meteorico dall'alto.

Come ottenere il Fortbyte #31 che si trova guardando un cratere meteorico dall'alto

Per trovare il Fortbyte #31 dovrete arrivare in un punto dal quale osservare dall'alto il cratere meteorico. Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, la location in questione si trova a nord di Sprofondo Stantio, all'interno del cerchio rosso che abbiamo evidenziato.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #31, dunque, è atterrare nei pressi di Sprofondo Stantio e raggiungere la struttura evidenziata sulla mappa, mettendovi di fronte alla vista del cratere meteorico. Lì troverete il relativo chip da raccogliere.

Per individuare più facilmente il Fortbyte #31 potete aiutarvi con il video riportato in cima. Se invece avete bisogno di aiuto per trovare tutti gli altri chip sparsi sulla mappa, non dimenticate di consultare la nostra guida a tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite.