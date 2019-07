Fortnite: dove trovare il Fortbyte 40 con il costume Demi su una meridiana nel deserto

Nuovo giorno, nuovo Fortbyte da scovare nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). A partire da oggi pomeriggio potete mettervi alla ricerca del Fortbyte #40 accessibile con il costume Demi su una meridiana nel deserto: di seguito vi spieghiamo come ottenerlo.

Dopo avervi mostrato dove trovare il Fortbyte #83 in un giardino di rocce vicino alla costa, in questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere il Fortbyte #40 accessibile con il costume Demi su una meridiana nel deserto.

Dove trovare il Fortbyte #40 accessibile con il costume Demi su una meridiana nel deserto

Il Fortbyte #40 si trova a sud-ovest di Palmeto Paradisiaco, sopra la collinetta che abbiamo evidenziato con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta giunti sul luogo, un requisito fondamentale per raccogliere il Fortbyte in questione sarà quello di indossare il costume Demi, skin che potete ottenere in ricompensa dopo aver raggiunto il livello 87 nel Pass Battaglia della Stagione 9.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #40, dunque, è atterrare nei pressi di Palmeto Paradisiaco, salire sulla collinetta con le auto disposte a forma di orologio, individuare il chip e raccoglierlo mentre indossate il costume Demi. Per aiutarvi con un riferimento visivo, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Come procede la vostra caccia ai Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.