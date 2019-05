Fortnite: dove trovare il Fortbyte 6 usando l'emoticon Yay nel deserto

Dopo avervi spiegato dove trovare il Fortbyte #8 a Crocevia del Ciarpame, in questa mini-guida di Fortnite Stagione 9 vi spieghiamo come ottenere il Fortbyte #6 utilizzando l'emote Yay nel deserto (a Palmeto Paradisiaco).

Per ottenere il Fortbyte in questione dovrete utilizzare l'emote Yay all'interno di una gelateria ubicata nel deserto. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Dove trovare il Fortbyte #6 usando l'emote Yay nel deserto

Il Fortbyte #6 si trova all'interno di una gelateria posizionata nel deserto. Naturalmente stiamo parlando della gelateria SoFdeez che si trova a Palmeto Paradisiaco, nella porzione sud-est dell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9).

La gelateria SoFdeez si trova all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Tutto quello che dovete fare per raccogliere il chip del Fortbyte #6, dunque, è atterrare nei pressi di Palmeto Paradisiaco, entrare all'interno della gelateria SoFdeez, utilizzare l'emote Yay e interagire con il chip stesso.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione del Fortbyte #6, potete guardare il video che abbiamo riportato in cima. A che punto siete con la raccolta dei misteriosi chip? Per non lasciarvene sfuggire nemmeno uno, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come trovare tutti i Fortbyte di Fortnite Stagione 9.