Fortnite: dove trovare il Fortbyte 61 usando Falco Solare su una cascata congelata

Nuovo giorno, nuovo Fortbyte disponibile sull'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). A partire da oggi è possibile ottenere il Fortbyte #61 accessibile usando Falco Solare su una cascata congelata: vi mostriamo dove trovarlo.

Dopo avervi mostrato dove trovare il Fortbyte #69 all'interno dell'edificio Maiale di Pietra, di seguito vi spieghiamo come ottenere il Fortbyte #61 accessibile usando Falco Solare su una cascata congelata.

Come ottenere il Fortbyte #61 usando Falco Solare su una cascata congelata

Il Forbyte #61 si trova all'estremo nord-ovest del bioma polare della mappa, sulla cascata congelata a sud-est di Spiagge Snob. Vi abbiamo segnalato la sua posizione con il cerchio rosso tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #61 è atterrare sulla cascata congelata, usare lo spray Falco Solare (ottenibile con il Pass Battaglia della Stagione 9) e interagire con il chip che si sarà materializzato sul luogo.

