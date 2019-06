Fortnite: dove trovare il Fortbyte 62 con il costume Stratus in un maniero abbandonato

Continua la nostra caccia ai Fortbyte nascosti nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). In questa mini-guida vi mostriamo come ottenere il Fortbyte #62 accessibile con il costume Stratus dentro a un maniero abbandonato.

Dopo avervi spiegato dove trovare il Fortbyte #100 posizionato nell'edificio più alto di Neopinnacoli, di seguito vi mostriamo come ottenere il Fortbyte #62 accessibile con il costume Stratus dentro a un maniero abbandonato a Rifugio Ritirato.

Dove trovare il Fortbyte #62 accessibile con il costume Stratus dentro a un maniero abbandonato a Rifugio Ritirato

Il Fortbyte #62 si trova a sud-est di Rifugio Ritirato, all'interno del maniero abbandonato situato nella zona. La posizione del maniero è stata contrassegnata con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta giunti sul luogo, per raccogliere il chip sarà necessario indossare il costume Stratus, ricompensa cosmetica che otterrete dopo aver raggiunto il livello 71 del Pass Battaglia della Stagione 9.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #62, dunque, è atterrare nei pressi di Rifugio Ritirato, raggiungere il maniero abbandonato e raccogliere il chip mentre indossate il costume Stratus. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente la posizione del chip, potete guardare il video riportato in apertura.

Come prosegue la vostra caccia ai Fortbyte? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida costantemente aggiornata con tutte le posizioni dei Fortbyte attualmente noti.