Fortnite: dove trovare il Fortbyte 63 tra Approdo Avventurato e Lande Letali

A partire da oggi pomeriggio è disponibile un nuovo Fortbyte nascosto nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Stiamo parlando del Fortbyte #63 che si trova tra Approdo Avventurato e Lande Letali: di seguito vi mostriamo la sua posizione esatta all'interno della mappa.

Anche in questo caso, per ottenere il Fortbyte in questione non dovrete far altro che trovare e raccogliere il relativo chip nascosto nell'isola di Fortnite Battaglia Reale.

Come ottenere il Fortbyte #63 che si trova tra Approdo Avventurato e Lande Letali

Come suggerisce il titolo della sfida, il Fortbyte #63 si trova tra Approdo Avventurato e Lande Letali, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Il chip si trova nella stazione di rifornimento, accanto al distributore.

Per ottenere il Fortbyte #63 non vi resta che atterrare sul luogo indicato, raggiungere la stazione di rifornimento e raccogliere il chip. Se avete bisogno di aiuto per individuarlo più facilmente, potete guardare il video riportato in cima.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le sfide dell'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite: sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato dove trovare gli uniformi gonfiabili. Invece come prosegue la vostra caccia ai Fortbyte? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti.