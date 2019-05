Fortnite: dove trovare il Fortbyte 64 usando Rox in cima a una montagna

Dopo avervi spiegato come risolvere il rompicapo della lastra a pressione per sbloccare il Fortbyte #82, in questa mini-guida di Fortnite Stagione 9 vi mostriamo come trovare il Fortbyte #64 usando Rox in cima a una montagna.

Di seguito elenchiamo le sfide da completare per ottenere i Fortbyte attualmente noti:

Fortbyte 01: guadagna 175.000 punti esperienza

Fortbyte 10: guadagna 60.000 punti esperienza

Fortbyte 13: nascosto nel luogo indicato dalla schermata di caricamento 2

Fortbyte 24: nascosto a Lande Letali

Fortbyte 25: raggiungi il livello 40 del Pass Battaglia

Fortbyte 35: guadagna 225.000 punti esperienza

Fortbyte 36: accessibile attraverso Sentinella su Isola Congelata

Fortbyte 39: completa sei sfide della Settimana 2 Stagione 9

Fortbyte 44: raggiunti il livello 20 del Pass Battaglia

Fortbyte 46: raggiungi il livello 100 del Pass Battaglia

Fortbyte 47: nascosto tra Furgone di Riavvio, Accampamento dei Pirati e Bus Distrutto

Fortbyte 55: nascosto all'interno di Montagnole Maledette

Fortbyte 57: raggiungi la top 10 a squadre, in coppie o in singolo 25 volte

Fortbyte 64: accessibile usando Rox in cima a una montagna

Fortbyte 66: raggiungi la top 10 a squadre, in coppie o in singolo 75 volte

Fortbyte 71: completa sei sfide della Settimana 1

Fortbyte 82: risolvendo il rompicapo della lastra a pressione a nord-ovest del Quartiere

Fortbyte 84: raggiungi il livello 60 del Pass Battaglia

Fortbyte 85: guadagna 30.000 punti esperienza

Fortbyte 87: termina la partita in top 10 50 volte

Fortbyte 90: termina la partita in top 10 100 volte

Fortbyte 92: accessibile usando spray Amor Roccioso vicino cascata di lava

Fortbyte 96: raggiungi il livello 80 del Pass Battaglia

Fortbyte 99: guadagna 125.000 punti esperienza

Come trovare il Fortbyte #64 usando Rox in cima a una montagna

Per raccogliere il Fortbyte #64 dovrete giocare nei panni di Rox (skin ottenibile con il Pass Battaglia della Stagione 9) e raggiungere la cima della montagna che si trova a sud di Parco Pacifico, nella posizione cerchiata di rosso sulla mappa proposta a fondo pagina.

Come potete vedere nel video riportato in cima, il chip si trova accanto al cartello che indica i 111 metri di altezza della montagna. Ci siete riusciti a raccoglierlo?