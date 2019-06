Fortnite: dove trovare il Fortbyte 68 dentro un negozio di libri nella città di neve

Da oggi pomeriggio i giocatori di Fortnite Stagione 9 possono mettersi alla ricerca di un nuovo Fortbyte. Stiamo parlando del Fortbyte #68 che si trova dentro un negozio di libri nella città di neve: di seguito vi mostriamo la sua posizione all'interno della mappa.

Dopo avervi spiegato come ottenere il Fortbyte #80 accessibile utilizzando il piccone sbriciolabunker per spezzare la pietra nel vulcano, in questa mini-guida vi mostriamo dove trovare il Fortbyte #68 posizionato in un negozio di libri di Borgallegro.

Come ottenere il Fortbyte #68 che si trova dentro un negozio di libri nella città di neve

Il Fortbyte #68 si trova dentro un negozio di libri di Borgallegro, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Tutto quello che dovete fare per ottenerlo, dunque, è atterrare nei pressi di Borgallegro, entrare nel negozio di libri e salire al primo piano, dove troverete il chip del Fortbyte #68 da raccogliere.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, vi basta guardare il breve filmato proposto in apertura. A che punto siete con la caccia ai Fortbyte? Ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida aggiornata che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite.