Fortnite: dove trovare il Fortbyte 72 a Borgo Bislacco

Prosegue la nostra caccia ai Fortbyte introdotti con la Stagione 9 di Fortnite. In questa mini-guida vi mostreremo la posizione esatta sulla mappa in cui trovare il Fortbyte #72 situato a Borgo Bislacco.

Di seguito elenchiamo le sfide da completare per ottenere i Fortbyte attualmente noti:

Dove trovare il Fortbyte #72 a Borgo Bislacco

Il Fortbyte #72 si trova all'interno del furgoncino rosso capovolto situato a Borgo Bislacco, nel punto cerchiato di rosso sulla mappa riportata a fondo pagina. Tutto quello che dovete fare per raccogliere il chip, dunque, è recarvi sul posto e interagire con esso, come potete vedere nel filmato proposto in apertura.