Fortnite: dove trovare il Fortbyte 77 in un negozio di Taco a bordo pista

Prosegue la nostra caccia a tutti i Fortbyte di Fortnite Stagione 9. In questa mini-guida, in particolare, vi mostreremo la posizione esatta del Fortbyte #77 situato in un negozio di Taco a bordo pista, nei pressi di Palmeto Paradisiaco.

Per sbloccare e ottenere il Fortbyte #77 dovrete raccogliere il relativo chip nascosto nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Di seguito vi mostriamo la sua posizione esatta all'interno della mappa.

Come ottenere il Fortbyte #77 che si trova in un negozio di Taco a bordo pista

Il Fortbyte #77 si trova all'interno del negozio di Taco di Palmeto Paradisiaco, accanto alla pista da kart. Per aiutarvi a individuarlo, abbiamo evidenziato la posizione del negozio di Taco con un cerchio rosso, nella mappa riportata a fondo pagina.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #77 e aggiungerlo alla vostra collezione, quindi, è avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale, atterrare nei pressi di Palmeto Paradisiaco, raggiungere il negozio di Taco, entrare al suo interno e raccogliere il chip. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Se invece avete bisogno di aiuto per trovare tutti gli altri chip disseminati nella mappa, non vi resta che consultare la nostra guida a tutti i Fortbyte di Fortnite Stagione 9.

Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili le sfide dell'evento Fai Centro in Centro. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come trovare le lettere ONFIRE.