Fortnite: dove trovare il Fortbyte 8 a Crocevia del Ciarpame

Continua la caccia ai Fortbyte di Fortnite, i nuovi oggetti collezionabili che hanno fatto il loro debutto con la Stagione 9 del Battle Royale di Epic Games: vediamo insieme come e dove trovare il Fortnyte numero 8.

Il Fortbyte 8 si trova presso Crocevia del Ciarpame, il collezionabile può essere semplicemente raccolto senza bisogno di indossare alcuna skin particolare o aver completato le Sfide della Settimana 2 della Stagione 9, vi basterà recarvi nella zona citata e troverete il Fortbyte all'interno di una struttura che potete localizzare nel video pubblicato in apertura della notizia. Come di consueto, fate attenzione ai nemici che cercheranno di danneggiarvi per imperdirvi di portare a termine la missione.

Su Everyeye.it trovate la guida a tutti i Fortbyte di Fortnite Battle Royale, la maggior parte delle sfide sono piuttosto semplici e richiedono solamente di raggiungere un luogo, mentre altre risultano leggermente più complesse ma non preoccupatevi, sulle nostre pagine troverete presto le guide per trovare tutti i Fortbyte di Fortnite.