Fortnite: dove trovare il Fortbyte 83 in un giardino di rocce vicino alla costa

Prosegue la nostra caccia ai Fortbyte nascosti nell'isola di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Da oggi pomeriggio è possibile ottenere il Fortbyte #83 che si trova in un giardino di rocce vicino alla costa: vi mostriamo la sua posizione esatta all'interno della mappa.

Dopo avervi spiegato dove trovare il Fortbyte #4 accessibile con lo skydiving attraverso gli anelli sopra Sponde del Saccheggio, in questa mini-guida vi mostriamo come ottenere il Fortbyte #83 che si trova in un giardino di rocce vicino alla costa.

Come ottenere il Fortbyte #83 che si trova in un giardino di rocce vicino alla costa

Il Fortbyte #83 si trova sulla costa nord-est dell'isola, a est di Impianto a Pressione e a nord di Rifugio Ritirato, all'interno del piccolo orticello in cui sono presenti delle sculture di pietra. Il luogo in questione è stato evidenziato con un cerchio rosso sulla mappa riportata a fondo pagina.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #83, dunque, è atterrare verso la costa nord-est dell'isola, raggiungere il punto indicato sulla mappa, entrare nel giardino di rocce e raccogliere il chip. Per individuare più facilmente il chip, potete aiutarvi con un riferimento visivo guardando il video riportato in cima.

Se invece avete bisogno di aiuto per trovare gli altri Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale, non dimenticate di consultare la nostra guida costantemente aggiornata che vi spiega dove trovare tutti i Fortbyte attualmente noti della Stagione 9 di Fortnite.