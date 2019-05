Fortnite: dove trovare il Fortbyte 88 nella mappa in posizione J3

Dopo avervi mostrato la posizione del Fortbyte #79 che si trova in una postazione arcade, in questa mini-guida di Fortnite Stagione 9 vi spieghiamo come ottenere il Fortbyte #88 che si trova nella mappa in posizione J3.

A partire da oggi pomeriggio i giocatori di Fortnite Stagione 9 possono mettersi alla ricerca di uno Fortbyte. Stiamo parlando del Fortbyte #88, che stando alla sua descrizione è situato all'interno della mappa di Battaglia Reale in posizione J3. Dove si trova esattamente? Ve lo spieghiamo di seguito.

Dove trovare il Fortbyte #88 nella mappa in posizione J3

Come si può evincere facilmente dalla descrizione della sfida, il Fortbyte #88 si trova all'interno della cella J3 della mappa di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9). Ma in quale punto, esattamente?

Per aiutarvi a individuare la posizione esatta del Fortbyte #88, ve l'abbiamo evidenziata con un cerchio rosso nella mappa riportata a fondo pagina. Il punto in questione si trova a sud-est di Scalini Scatenati: tutto quello che dovete fare è atterrare sul luogo, avvicinarvi al chip del Fortbyte #88 e raccoglierlo interagendo con esso. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo ancora più facilmente, potete guardare il video proposto in apertura.

Ricordiamo inoltre che sulle nostre pagina trovate la guida che vi mostra come trovare tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite attualmente noti.