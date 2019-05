Fortnite: dove trovare il Fortbyte 91 nascosto nella schermata di caricamento 4

Nuovo giorno, nuovo Fortbyte. A partire da oggi pomeriggio i giocatori di Fortnite Stagione 9 possono ottenere il Fortbyte #91 nascosto nella schermata di caricamento della settimana 4. In questa mini-guida vi spieghiamo come trovarlo, mostrandovi la posizione esatta del chip all'interno della mappa.

Per ottenere il Fortbyte in questione vi basta raccogliere il relativo chip nascosto nella mappa di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 9), ora disponibile per tutti i giocatori. Di seguito vi mostriamo dove trovarlo.

Dove trovare il Fortbyte #91 nascosto nella schermata di caricamento della settimana 4

Per trovare il Fortbyte #91 bisogna decifrare l'indizio contenuto nella schermata di caricamento segreta della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9. Dopo averla analizzata, abbiamo appreso che il Fortbyte in questione si trova a Palmeto Paradisiaco, nella posizione che abbiamo cerchiato di rosso sulla mappa riportata a fondo pagina.

Come potete vedere nel video proposto in apertura, tutto quello che dovete fare è atterrare a Palmeto Paradisiaco, arrivare sul luogo che abbiamo indicato sulla mappa, e infine distruggere lo sportello automatico ATM con il vostro piccone: al suo interno troverete il chip del Fortbyte #91.

Se avete bisogno di aiuto per trovare gli altri chip sparsi sulla mappa, non dimenticate di consultare la nostra guida a tutti i Fortbyte. Ricordiamo inoltre che a partire da oggi sono disponibili le nuove Sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 9. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare la sfida Danza all'interno di una Testa a pomodoro olografica.