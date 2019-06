Fortnite: dove trovare il Fortbyte 95 vicino ai Pannelli Solari nella Giungla

Continua senza sosta la nostra caccia ai Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite. In questa mini-guida vi mostreremo la posizione esatta del Fortbyte #95 che si trova vicino ai pannelli solari nella giungla.

Dopo avervi spiegato come trovare il Fortbyte #65 in un set per film a basso costo in un seminterrato, di seguito vi mostriamo come ottenere il Fortbyte #95 che si trova vicino ai pannelli solari nella giungla.

Come ottenere il Fortbyte #95 che si trova vicino ai pannelli solari nella giungla

Il Fortbyte #95 si trova vicino ai pennelli solari nella giungla di Battaglia Reale. I pannelli in questione si trovano all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa a fondo pagina, a nord-ovest di Scalini Scatenati.

Tutto quello che dovete fare per ottenere il Fortbyte #95, dunque, è atterrare nella zona indicata sulla mappa, avvicinarvi ai pannelli solari e raccogliere il relativo chip. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarlo più facilmente, potete guardare il video riportato in cima.

A che punto siete con la caccia ai Fortbyte disseminati nell'isola di Battaglia Reale? Se avete bisogno di aiuto per rintracciarli, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi mostra le posizioni di tutti i Fortbyte della Stagione 9 di Fortnite.