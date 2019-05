Fortnite: dove trovare il Fortbyte Accessibile attraverso Sentinella su Isola Congelata

La Stagione 9 di Fortnite ha introdotto diverse novità tra cui i Fortbyte, dei frammenti di puzzle che possono essere ottenuti completando determinate sfide, oppure raccogliendoli sulla mappa. Di seguito vi mostreremo la posizione del Fortbyte "Accessibile attraverso Sentinella su Isola Congelata".

Di seguito elenchiamo le sfide da completare per ottenere i Fortbyte attualmente noti:

Fortbyte 01: guadagna 175.000 punti esperienza

Fortbyte 10: guadagna 60.000 punti esperienza

Fortbyte 13: nascosto nel luogo indicato dalla schermata di caricamento 2

Fortbyte 25: raggiungi il livello 40 del Pass Battaglia

Fortbyte 35: guadagna 225.000 punti esperienza

Fortbyte 36: accessibile attraverso Sentinella su Isola Congelata

Fortbyte 39: completa sei sfide della Settimana 2 Stagione 9

Fortbyte 44: raggiunti il livello 20 del Pass Battaglia

Fortbyte 46: raggiungi il livello 100 del Pass Battaglia

Fortbyte 57: raggiungi la top 10 a squadre, in coppie o in singolo 25 volte

Fortbyte 66: raggiungi la top 10 a squadre, in coppie o in singolo 75 volte

Fortbyte 71: completa sei sfide della Settimana 1

Fortbyte 84: raggiungi il livello 60 del Pass Battaglia

Fortbyte 85: guadagna 30.000 punti esperienza

Fortbyte 87: termina la partita in top 10 50 volte

Fortbyte 90: termina la partita in top 10 100 volte

Fortbyte 96: raggiungi il livello 80 del Pass Battaglia

Fortbyte 99: guadagna 125.000 punti esperienza

Dove trovare il Fortbyte Accessibile attraverso Sentinella su Isola Congelata

Questo Fortbyte può essere ottenuto solo indossando la skin Sentinella, costume che può essere sbloccato da subito con il livello 1 del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 9.

Giocando nei panni di Sentinella, dunque, tutto quello che vi resta da fare è atterrare sull'isola congelata che abbiamo evidenziato nella mappa a fondo pagina. Il chip Fortbyte può essere raccolto come una normale stella: per vederne l'esatta posizione sull'isola congelata potete guardare il video riportato in cima.