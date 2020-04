Fortnite: dove trovare il galleggiante da piscina di Deadpool

Con l'arrivo della settimana 8 di Fortnite è disponibile una nuova sfida di Deadpool che richiede di trovare il galleggiante da piscina di Deadpool. In questa mini-guida vi spieghiamo dove si trova, mostrandovi la sua posizione esatta.

Come al solito, per completare questa sfida di Deadpool è necessario essere in possesso del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 2. Se lo avete già, non vi resta che seguire le indicazioni che stiamo per darvi.

La posizione del galleggiante da piscina di Deadpool

Il galleggiante da piscina di Deadpool si trova all'interno del quartier generale di Fortnite Stagione 2, schermata accessibile solo dai giocatori in possesso del Pass Battaglia.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, il galleggiante da piscina di Deadpool è posizionato dentro la stanza delle spie, quella in alto a sinistra, più precisamente nella stanza di Skye. Una volta all'interno dell'ascensore, dunque, non dovete far altro che selezionare il piano di Skye e raccogliere il galleggiante da piscina che si trova dentro la stanza, sul pavimento a destra di Skye.

Ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come sbloccare la skin di Deadpool, mostrandovi come completare tutte le sfide a tema delle prime 7 settimane. Voi ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nei commenti.