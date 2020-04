Fortnite: dove trovare il Kingsman e come parare i danni

Una delle sfide di Skye della settimana 8 di Fortnite richiede di parare 200 danni con il Kingsman, il nuovo ombrello leggendario introdotto con l'aggiornamento 12.30. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla, mostrandovi dove trovare il Kingsman e come usarlo per parare i danni.

La prima cosa da fare, naturalmente, è procurarsi il Kingsman sul campo di battaglia. Dopodiché non vi resta che usarlo per parare i danni. Di seguito vi spieghiamo come farlo nel modo più semplice possibile.

Dove trovare il Kingsman in Fortnite

Partiamo con il precisare che il Kingsman non può essere trovato nella modalità Rissa a Squadre, e che pertanto è necessario giocare nella modalità solitaria.

Per il resto, il Kingsman può essere trovato all'interno dei forzieri con un po' di fortuna. Potete provare a cercare nei forzieri delle città, ma il nostro consiglio è di andare direttamente nella basi spia in cui sono presenti i boss, dove tra le altre cose è possibile ottenere le armi mitiche di Fortnite Stagione 2.

Come mostrato sulla mappa a fondo pagina, i migliori luoghi in cui trovare il Kingsman sono i seguenti:

Grotta

Squalo

Yacht

Agenzia

Pozzo

All'interno di queste location avrete maggiori opportunità di trovare il Kingsman, senza contare il fatto che sarà ancora più semplice parare i danni con l'ombrello e completare la sfida, come stiamo per spiegarvi di seguito.

Come parare i danni con il Kingsman in Fortnite

Dopo essere entrati in possesso del Kingsman, non vi resta che usarlo per parare in tutto 200 punti danno. Come farlo nel modo più semplice possibile? Facendovi sparare addosso da uno scagnozzo. All'interno delle basi spia non sarà difficile incontrare gli scagnozzi controllati dall'IA: avvicinatevi a uno di questi, sparategli per attirare la sua attenzione verso di voi (senza ucciderlo), aspettate che reagisca sparandovi addosso e aprite l'ombrello Kingsman per parare i colpi, fino a parare in tutto 200 punti danno e completare la sfida, come mostrato nel video riportato in cima.

A proposito di sfide di Skye della settimana 8 di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche dove trovare le spade di Skye nella pietra.