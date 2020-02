Fortnite: dove trovare la lettera di Deadpool a Epic Games

A sorpresa, Deadpool è uno dei protagonisti di Fortnite Stagione 2. La nuova season del battle royale di Epic include delle sfide dedicate al celebre personaggi dei fumetti Marvel. In questa mini-guida vi mostriamo come completare quella che richiede di trovare la lettera di Deadpool a Epic Games.

La lettera di Deadpool a Epic Games può essere trovata dal menu principale di Fortnite Stagione 2. Tutto quello che dovete fare è accedere al menu del Pass Battaglia, selezionare il pannello di ventilazione contrassegnato con il punto interrogativo "?", e infine selezionare la lettera situata all'interno della stanza segreta di Deadpool.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce, la lettera si trova per terra. Per completare la sfida non vi resta che raccoglierla, come mostrato anche nel video riportato in cima. Sulla lettera è riportato il seguente messaggio rivolto a Epic Games: "Caro Fortnite, ho ideato un nuovo design per il bus della Battaglia. Ho scommesso con i miei amici che, se non aveste inserito questo nella scorsa stagione del gioco, avrei dato via il mio braccio buono. Per favore, dite che arti d'artista sono a rischio e che va aggiunto immediatamente. Il tuo miglior amico, Wade."

Voi siete già riusciti a trovare la lettera di Deadpool? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordiamo che nel frattempo sono disponibili anche le sfide Briefing di Brutus, e che a tal proposito sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare la sfida camuffati in una cabina del telefono.