Fortnite: dove trovare e a cosa servono Banana, Cocco e Peperone

L'aggiornamento 8.20 di Fortnite ha introdotto anche dei nuovi oggetti consumabili sparsi sull'isola di Battaglia Reale. Stiamo parlando della banana, del cocco e del peperone: in questa mini-guida vi spieghiamo a cosa servono e dove trovarli all'interno della mappa.

Banana

Fornisce immediatamente 5 punti salute quando viene mangiata.

Si trova nel bioma tropicale, nella zona nord-est della mappa.

Cocco

Può essere raccolto danneggiando gli alberi di palma.

Una volta mangiato, il cocco fornisce in breve tempo 5 punti di salute effettiva. Se la salute massima del giocatore dovesse trovarsi già al massimo, il cocco ripristinerà i vostri scudi.

Si trova nei biomi tropicali e in quelli desertici (nella zona sud-ovest, dalle parti di Palmeto Paradisiaco).

Peperone

Quando lo mangiate, il peperone fornisce immediatamente 5 punti salute e aumenta la velocità di movimento del 20% per 10 secondi.

Si trova nel bioma del deserto.

Come potete vedere, la banana, il cocco e il peperone possono essere consumati per ripristinare una piccola porzione di salute, degli scudi e per incrementare temporaneamente la velocità del vostro personaggio. Ogni volta che vi trovate nei biomi tropicali o in quelli desertici, dunque, non esitate a raccoglierli e a mangiarli, così da ottenere un piccolo vantaggio sul campo di battaglia.

