Fortnite: dove trovare la Spada di Skye in una pietra in luoghi elevati

Dopo avervi spiegato come cercare i forzieri nei luoghi storici, in questa mini-guida alle sfide di Skye della settimana 8 di Fortnite vi mostriamo dove trovare la spada di Skye in una pietra nei luoghi elevati.

Questa sfida richiede di trovare ed estrarre 5 spade di Skye incastrate nelle rocce, all'interno di luoghi elevati. Per aiutarvi a portarla a termine, di seguito vi mostreremo le posizioni di queste spade.

Le posizioni delle Spade di Skye nelle rocce

Ci sono in tutto 5 spade di Skye incastrate nelle pietre. Le trovate nelle seguenti posizioni:

A nord-ovest di Parco Pacifico

A est di Parco Pacifico

A est di Scogliere Scoscese

A nord di Corso Commercio

A nord di Lago Languido

Tutto quello che dovete fare per portare a termine la sfida, dunque, è visitare le location che vi abbiamo indicato, avvicinarvi alle spade e infine estrarle dalla pietra interagendo semplicemente con esse. Per aiutarvi a trovare le spade, abbiamo indicato le loro posizioni esatte sulla mappa riportata a fondo pagina. Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuarle ancora più facilmente, vi basta dare un'occhiata al video riportato in cima.

Per completare velocemente la sfida, una buona idea potrebbe essere quella di salire a bordo di un Choppa per spostarvi rapidamente tra una location e l'altra. A che ci siete, se non lo avete ancora fatto, potete completare anche la sfida che richiede di volare con un Choppa sotto i ponti d'acciaio viola, rosso e blu.